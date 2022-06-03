Horizon Forbidden West сильно усложнили

Horizon Forbidden West получила свежее обновление на PS4 и PS5, которое добавило в игру ультравысокий уровень сложности и «Новую игру+».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Новая игра+» позволяет заново окунуться в приключение с сохранением текущего прогресса. А ультравысокая сложность подойдёт тем, кто хочет пройти через самое тяжёлое испытание.Также обновление привнесло новое оружие, дополнительные трофеи и некоторые улучшения качества жизни.