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1 час назад

Horizon Forbidden West получила ультравысокую сложность и «Новую игру+»

Игромания.руиещё 1

Horizon Forbidden West получила свежее обновление на PS4 и PS5, которое добавило в игру ультравысокий уровень сложности и «Новую игру+».

Horizon Forbidden West сильно усложнили
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Новая игра+» позволяет заново окунуться в приключение с сохранением текущего прогресса. А ультравысокая сложность подойдёт тем, кто хочет пройти через самое тяжёлое испытание.Также обновление привнесло новое оружие, дополнительные трофеи и некоторые улучшения качества жизни.

Речь идёт о трансмогрификации, которая помогает настраивать внешний вид экипировки, и свободном перераспределении очков навыков.

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