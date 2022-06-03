Представлен первый трейлер Street Fighter 6

На презентации State of Play был показан первый трейлер файтинга Street Fighter 6. Sony также назвала примерную дату релиза игры — когда-то в 2023 году на PlayStation 4 и 5.

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Авторы Street Fighter 6 обещают уделить основное внимание классическому файтингу с режимами из предыдущих игр серии. Кроме того, запланированы два новых режима: сюжетный World Tour мультиплеерный и Battle Hub, который должен «расширить возможности общения и вовлечения игроков».