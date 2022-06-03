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1 час назад

Ремастер игры Marvel's Spider Man выйдет на ПК 12 августа

Газета.Ruиещё 3

Sony во время трансляции State of Play объявила, что Marvel's Spider-Man: Remastered выйдет на ПК 12 августа 2022 года. Оригинальная игра дебютировала в качестве эксклюзива PlayStation 4 в 2018 году, а через два года появилось улучшенное переиздание на PS5.

На ПК выйдет еще один крупный эксклюзив PlayStation
Фото: PlayStationPlayStation

При этом стоимость проекта на ПК остается неизвестной. Отмечается, что игра поступит в продажу Steam и Epic Games Store. Кроме того, студия-разработчик Insomniac Games подтвердила, что спин-офф Marvel's Spider-Man: Miles Morales также выйдет на ПК осенью.

ПК-издание игры содержит все DLC, и, вероятно, получит аналогичные PS5-верси графические улучшения, включая трассировку лучей.

Выход такого крупного проекта, как Marvel's Spider-Man на ПК, демонстрирует стремление Sony сделать компьютеры сопутствующей платформой для консолей PlayStation. Это уже не первая эксклюзивная игра от Sony, появляющаяся на ПК — с 2020 года успели выйти такие тайтлы, как Horizon: Zero Dawn, Days Gone и God of War.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что God of War и игра по «Наруто» станут в июне бесплатными для пользователей PS Plus.

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