На ПК выйдет еще один крупный эксклюзив PlayStation

Sony во время трансляции State of Play объявила, что Marvel's Spider-Man: Remastered выйдет на ПК 12 августа 2022 года. Оригинальная игра дебютировала в качестве эксклюзива PlayStation 4 в 2018 году, а через два года появилось улучшенное переиздание на PS5.

Выход такого крупного проекта, как Marvel's Spider-Man на ПК, демонстрирует стремление Sony сделать компьютеры сопутствующей платформой для консолей PlayStation. Это уже не первая эксклюзивная игра от Sony, появляющаяся на ПК — с 2020 года успели выйти такие тайтлы, как Horizon: Zero Dawn, Days Gone и God of War.