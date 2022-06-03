Surviving The Aftermath получит первое дополнение

Paradox Interactive и студия Iceflake анонсировали первое платное расширение к симулятору постапокалиптической колонии Surviving the Aftermath. Дополнение New Alliances выходит 16 июня на РС, его оценили в 15 долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

New Alliances даст нам по-новому взаимодействовать с сообществами и фракциями Пустошей, объединяя их в альянс и формируя постапокалиптические федерации. Это позволит обеспечить больше выживших ресурсами и гарантировать им безопасность.

На наши действия, выходящие за пределы поселения, будут реагировать не только выжившие, но и бандиты и хищные звери. Они смогут захватывать стратегические локации.

Влиять на положение на карте смогут специалисты, которых мы будем отправлять на секретные миссии, в том числе связанные с саботажем, воровством, шпионажем и пропагандой. Они полны риска, поскольку неудача катастрофически повлияет на репутацию колонии. И вместо союзников можно будет заработать новых соперников.