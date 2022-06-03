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1 час назад

К Surviving The Aftermath выпустят первое дополнение, New Alliances

Игромания.ру

Paradox Interactive и студия Iceflake анонсировали первое платное расширение к симулятору постапокалиптической колонии Surviving the Aftermath. Дополнение New Alliances выходит 16 июня на РС, его оценили в 15 долларов.

Surviving The Aftermath получит первое дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

New Alliances даст нам по-новому взаимодействовать с сообществами и фракциями Пустошей, объединяя их в альянс и формируя постапокалиптические федерации. Это позволит обеспечить больше выживших ресурсами и гарантировать им безопасность.

На наши действия, выходящие за пределы поселения, будут реагировать не только выжившие, но и бандиты и хищные звери. Они смогут захватывать стратегические локации.

Влиять на положение на карте смогут специалисты, которых мы будем отправлять на секретные миссии, в том числе связанные с саботажем, воровством, шпионажем и пропагандой. Они полны риска, поскольку неудача катастрофически повлияет на репутацию колонии. И вместо союзников можно будет заработать новых соперников.

Одновременно с New Alliances выйдет новый набор Forgotten Tracks Radio. В него вошло два плейлиста: Easy Raider и Radiant Heart, всего 18 новых треков.

Игры,Чудом выжившие,
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