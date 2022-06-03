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27 минут назад

BioWare раскрыла название Dragon Age 4

Чемпионат.comиещё 2

BioWare раскрыла название Dragon Age 4 — Dragon Age: Dreadwolf.

BioWare раскрыла название Dragon Age 4
Фото: Clive Brunskill/Getty ImagesClive Brunskill/Getty Images

Разработчики подтвердили, что не выпустят игру в этом году, однако до конца года обещают всё же поделиться свежими подробностями долгожданной ролёвки. Меж тем в ноябре этого года предыдущей игре серии, «Инквизиции», стукнет уже восемь лет. Четвёртая часть появится почти спустя 10 лет.

Главным злодеем Dragon Age: Dreadwolf должен стать компаньон инквизитора из Dragon Age: Inquisition — Солас. Собственно, подзаголовок напрямую намекает именно на это.

Изначально Dragon Age 4 планировали выпустить как раз в 2022 году, однако из-за пандемии разработка затруднилась и затянулась. По данным СМИ, сейчас выпуск планируют во второй половине 2023 года. Но есть и хорошие новости — это будет традиционная сюжетная RPG без какого-либо мультиплеера.

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