BioWare раскрыла название Dragon Age 4 — Dragon Age: Dreadwolf.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images Clive Brunskill/Getty Images

Разработчики подтвердили, что не выпустят игру в этом году, однако до конца года обещают всё же поделиться свежими подробностями долгожданной ролёвки. Меж тем в ноябре этого года предыдущей игре серии, «Инквизиции», стукнет уже восемь лет. Четвёртая часть появится почти спустя 10 лет.

Главным злодеем Dragon Age: Dreadwolf должен стать компаньон инквизитора из Dragon Age: Inquisition — Солас. Собственно, подзаголовок напрямую намекает именно на это.