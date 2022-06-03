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1 час назад

Пробудить зверя: «The Sims 4: Оборотни» выходит&nbsp;16 июня

Игромания.ру

Компания Electronic Arts анонсировала расширение, на которое давно намекала. В The Sims 4 действительно появляются оборотни, и случится это уже 16 июня. Приём предварительных заказов игрового набора «The Sims 4: Оборотни» уже открыт, хотя и не во всех странах. Его оценили, как и прочие наборы, в 1499 рублей.

Sims 4 получит жуткое дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Покупатели набора смогут взять в семью симов с особыми качествами: теперь они смогут стать оборотнями и превращаться в антропоморфного волка с уникальными способностями. У каждого из них может быть своя история и свой образ жизни: кто-то попытается выжить в одиночку, а кто-то найдёт стаю и заведёт семью.

Игрокам будет доступен новый город, Мунвуд Милл, в котором масса возможностей для исследования. Там можно отыскать секретные проходы, коллекционные предметы и новые книги. Неутомимые искатели смогут узнать секреты не только оборотней, но и вампиров и чародеев.

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