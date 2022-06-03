Sims 4 получит жуткое дополнение

Компания Electronic Arts анонсировала расширение, на которое давно намекала. В The Sims 4 действительно появляются оборотни, и случится это уже 16 июня. Приём предварительных заказов игрового набора «The Sims 4: Оборотни» уже открыт, хотя и не во всех странах. Его оценили, как и прочие наборы, в 1499 рублей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Покупатели набора смогут взять в семью симов с особыми качествами: теперь они смогут стать оборотнями и превращаться в антропоморфного волка с уникальными способностями. У каждого из них может быть своя история и свой образ жизни: кто-то попытается выжить в одиночку, а кто-то найдёт стаю и заведёт семью.