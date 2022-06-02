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40 минут назад

Запуск нового PS Plus в Японии порадовал и разочаровал

Чемпионат.com

Sony запустила новый PS Plus в Японии, однако строго позитивным запуск не получился. Начнём традиционно с хороших новостей — в регионе используют игры из NTSC-региона, где традиционная герцовка. Никаких больше 25 FPS там, где должно быть 30 FPS.

Запуск нового PS Plus в Японии порадовал и разочаровал
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Однако это ещё не означает, что в США (13 июня) и Европе (22 июня) будут использовать именно NTSC, поскольку там попросту меньше языков — PAL явно используют из-за того, что там доступно больше локализаций.

Перейдём к плохим новостям: линейка игр оказалась практически идентичной азиатскому каталогу — за исключением игр для PS3, которые стримятся. Их в Азии попросту нет. Блогер Mystic посчитал общее количество наименований — их примерно 500 (с учётом дублей версий для PS4 и PS5).

Библиотека классических игр для PS1, PS2 и PSP вообще оказалась полностью идентичной Азии, то есть их там лишь около десяти штук. Это по-настоящему печально, ведь даже сейчас в магазине PS3 в Японии доступно несколько сотен классических игр, а на PS4 и PS5 — лишь десять штук.

Тот же Mystic расстроился, отметив, что вряд ли в США и Европе линейка окажется значительно больше. При этом пока непонятно, где обещанные 700 игр — неужели для оставшихся регионов найдутся ещё 200 наименований?

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