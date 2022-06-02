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55 минут назад

Wargaming объяснила, почему всё ещё владеет бизнесом в России

Чемпионат.com

В начале апреля компания Wargaming сообщила об уходе из России и Беларуси. Весь свой бизнес фирма собиралась передать питерской фирме Lesta Studio, однако этого до сих пор не произошло.

Wargaming объяснила, почему всё ещё владеет бизнесом в России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Издание DevBy связалось с Wargaming и выяснило, в чём дело. Как оказалось, оформление, передача и отражение изменений собственников заняло больше времени, чем предполагалось. Wargaming также отметила, что не получает денег с российского и белорусского рынков.

Как компания сообщала ранее, Wargaming и менеджмент Lesta Studio работают над передачей комплекса бизнеса компании Wargaming в России и Беларуси, включая доли в ООО «Леста». Оформление, передача и отражение изменений собственников занимает некоторое время. Мы намереваемся завершить передачу долей менеджменту Lesta Studio в ближайшие недели. При этом с 31 марта 2022 года все решения, связанные с бизнесом в России и Беларуси, принимаются руководством Lesta Studio. Компания Wargaming не получает денег с российского и белорусского рынков.

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