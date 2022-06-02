Флагманские видеокарты Nvidia вырвались в топы Steam

Согласно майскому отчету Steam об оборудовании и ПО пользователей платформы, флагманские видеокарты Nvidia становятся все более популярными. По сравнению с апрельской статистикой число владельцев RTX 3070 и RTX 3080 увеличилось на 0,19% и 0,24% соответственно. Более того, в топ-10 впервые вырвалась премиальная видеокарта RX 6800 XT от AMD — она показала прирост на 0,15%.
Cписок самых популярных GPU среди пользователей Steam остается неизменным: на первом месте прочно закрепилась бюджетная GTX 1060 — флагманские графические процессоры последних лет не попадают даже в десятку. Впрочем, динамику роста популярности RTX 3070 и RTX 3080 можно считать признаком того, что ситуация цены на рынке видеокарт постепенно возвращаются к докризисным отметкам.