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1 час назад

Флагманские видеокарты Nvidia вырвались в топы Steam

Мария Иванова

Согласно майскому отчету Steam об оборудовании и ПО пользователей платформы, флагманские видеокарты Nvidia становятся все более популярными. По сравнению с апрельской статистикой число владельцев RTX 3070 и RTX 3080 увеличилось на 0,19% и 0,24% соответственно. Более того, в топ-10 впервые вырвалась премиальная видеокарта RX 6800 XT от AMD — она показала прирост на 0,15%.

Флагманские видеокарты Nvidia вырвались в топы Steam
Фото: NvidiaNvidia

Cписок самых популярных GPU среди пользователей Steam остается неизменным: на первом месте прочно закрепилась бюджетная GTX 1060 — флагманские графические процессоры последних лет не попадают даже в десятку. Впрочем, динамику роста популярности RTX 3070 и RTX 3080 можно считать признаком того, что ситуация цены на рынке видеокарт постепенно возвращаются к докризисным отметкам.

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