Флагманские видеокарты Nvidia вырвались в топы Steam

Согласно майскому отчету Steam об оборудовании и ПО пользователей платформы, флагманские видеокарты Nvidia становятся все более популярными. По сравнению с апрельской статистикой число владельцев RTX 3070 и RTX 3080 увеличилось на 0,19% и 0,24% соответственно. Более того, в топ-10 впервые вырвалась премиальная видеокарта RX 6800 XT от AMD — она показала прирост на 0,15%.