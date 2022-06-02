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1 час назад

Слухи: российский издатель онлайн-игр 101XP увольняет сотрудников

Игромания.руиещё 1

Портал App2Top.ru сообщает о массовых увольнениях в 101XP. Такую информацию издание получило от двух сотрудников российского издателя онлайн-игр.

Слухи: российский издатель онлайн-игр 101XP увольняет сотрудников
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Подробности увольнений, а также количество человек, потерявших работу — неизвестно. Также не называются причины случившегося.App2Top.ru со ссылкой на своего источника сообщает, что «сотрудников просят подписать бумаги о расторжении договора по соглашению сторон». Также неизвестно, как происходят увольнения и будут ли какие-то компенсации.

При этом отметим, что прямо сейчас на официальном сайте компании указано, что ведётся поиск менеджера проектов направления премиум-игр, Senior Game Designer и продюсера мобильного направления.

Компания была основана в 2009 году, а в 2013-м запустила собственную многофункциональную платформу игровой дистрибуции. Собственно на этой платформе 101XP занимается издательством и разработкой онлайн-игр. Среди известных — «Игра престолов: Зима близко», Era of Legends, Аватария.

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