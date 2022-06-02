Гайд: как бесплатно скачать Diablo Immortal в России на iPhone и iPad

Долгожданная игра наконец добралась до нас.

Blizzard выпустила Diablo Immortal на iOS почти на сутки раньше: уже сейчас игру могут скачать американские владельцы iPhone и iPad. Самое время рассказать, как скачать и поиграть в новинки россиянам.

Видео дня

Этот материал посвящён версии для устройств Apple. Позже мы выпустим отдельные статьи про ПК и Android.

Варианта, в общем-то, два: либо менять регион своей актуальной учётной записи, либо создавать новый аккаунт другого региона. Первый вариант сложнее для тех, кто до сих пор пользуется семейными подписками — там регион надо менять главе семьи. В таком случае проще выйти из семьи или создать новый аккаунт.

Смена региона

Тут всё просто. Заходим в App Store, нажимаем в правом верхнем углу на свою аватарку, затем нажимаем на своё имя. Открывается меню «Учётной записи», выбираем пункт «Страна или регион» и нажимаем «Изменить страну или регион».

Я выбирал Соединённые Штаты, поскольку там игра сейчас точно вышла, однако в целом выбор региона не имеет такого уж большого значения — главное выбирать не Россию или Беларусь. Последующие шаги просты — надо выбрать отсутствие оплаты и заполнить сведения вроде имени (на английском), города, штата, индекса и номера телефона.

Всё, кроме штата и индекса, можно писать от балды. Штат и индекс должны совпадать, иначе не получится пройти дальше.

В целом на этом всё. Вы сменили регион. Заходим в App Store, пишем в поиске Diablo Immortal и качаем игру!

Если вы находитесь в семье и хотите использовать свою учётную запись, то: зайдите в «Настройки», нажмите на своё имя Apple ID, выберите «Семейный доступ», выбираете свой аккаунт и нажимаете кнопку «Прекратить использование семейного доступа». Затем начинаете смену региона.

Создание новой учётной записи

Другой путь — создание полностью новой учётной записи. Главный минус, что периодически придётся переключаться между аккаунтами, когда для клиента Diablo Immortal выпустят любое обновление. Впрочем, это актуально и для первого способа, но там можно просто переключить регионы.

К сожалению, даже в 2022 году Apple не позволяет подключать к устройству хотя бы пару аккаунтов (даже на iPad!).

В целом тут всё тоже довольно просто: переходим на сайт Apple и в верхнем правом углу нажимаем «Создание учётной записи».

Вводим имя, фамилию и выбираем любой нужный регион — опять же советую США или Казахстан. Но это личные предпочтения. Дальше пишем дату рождения, электронную почту и придумываем пароль. Затем нужно ввести свой номер телефона для дальнейшей проверки — несмотря на регион, вводим собственный номер телефона.

Затем придётся подтвердить электронную почту и номер телефона — на них придут коды для активации. Затем всё, аккаунт создан. Берём в руки смартфон или планшет, заходим в учётную запись. Если сейчас подключён другой регион, то выходим из него («Настройки», имя Apple ID, в конце выбираем кнопку «Выйти»).

Впрочем, есть альтернативный способ без полного выхода из аккаунта на телефоне: заходим в настройки учётной записи, выбираем пункт «Контент и покупки» — «Выйти». После вбиваем там данные от нового аккаунта другого региона.

Почти всё: заходим в App Store, в поиске ищем Diablo Immortal и загружаем.

Играем

Мы уже успели чуть попробовать игру. Во-первых, русские аккаунты Battle.net без проблем подключатся к игре.

Во-вторых, подавляющая часть контента загружается уже внутри самой игры — на iPhone 12 Pro Max после скачки клиента из App Store потребуется загрузить ещё порядка 9,5 ГБ файлов.