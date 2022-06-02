Valve пришлось отложить выпуск док-станции Steam Deck

Причины кроются в дефиците деталей и закрытиях на производствах компании, связанных с пандемией коронавируса.Новую дату пока не раскрывают, но Valve обещает рассказать больше, как только у неё появится дополнительная информация. При этом вышеуказанные проблемы не должны затронуть всё, что связано с исполнением заказов самой Steam Deck.