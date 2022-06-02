В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
53 минуты назад

Как ремейк Silent Hill на Unreal Engine 5 может выглядеть в 2022 году

Чемпионат.com

Энтузиасты продолжают использовать ассеты Unreal Engine 5 и представлять себе, как та или иная игра выглядела бы в 2022 году. Пользователь под ником TeaserPlay выпустил ролик, в котором показал потенциальный трейлер ремейка оригинальной Silent Hill.

Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть Silent Hill на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике можно насладиться впечатляющей детализацией окружения и гнетущей атмосферой хоррора. Интересно, что автор использовал наработки белорусского художника Остапа Гордона по созданию русской глубинки. Получилось на удивление вполне в духе культовой серии.

Видео

Пользователи в комментариях похвалили работу TeaserPlay, но отметили, что Silent Hill не был бы собой, если бы не мистический туман, который окутывал почти весь город. Когда-то разработчики ввели его из-за технической слабости первой PlayStation, однако затем он стал полноценной фишкой франшизы, без которой её трудно себе представить.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители