Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть Silent Hill на Unreal Engine 5

Энтузиасты продолжают использовать ассеты Unreal Engine 5 и представлять себе, как та или иная игра выглядела бы в 2022 году. Пользователь под ником TeaserPlay выпустил ролик, в котором показал потенциальный трейлер ремейка оригинальной Silent Hill .

В ролике можно насладиться впечатляющей детализацией окружения и гнетущей атмосферой хоррора. Интересно, что автор использовал наработки белорусского художника Остапа Гордона по созданию русской глубинки . Получилось на удивление вполне в духе культовой серии.

Пользователи в комментариях похвалили работу TeaserPlay, но отметили, что Silent Hill не был бы собой, если бы не мистический туман, который окутывал почти весь город. Когда-то разработчики ввели его из-за технической слабости первой PlayStation, однако затем он стал полноценной фишкой франшизы, без которой её трудно себе представить.