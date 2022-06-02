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1 час назад

Глава Take-Two не хочет добавлять свои игры в подписочные сервисы в день релиза

Игромания.руиещё 1

Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, признался, что не видит смысла в том, чтобы добавлять свои игры в подписочные сервисы вроде Xbox Game Pass в день релиза.

Глава Take-Two не хочет добавлять свои игры в подписочные сервисы в день релиза
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, компания никак не выигрывает от этого в экономическом плане, а также приходит к выводу, что потребители не готовы платить за новый продукт.

«Мы счастливы поддерживать различные сервисы. Мы скептически относимся к тому, чтобы добавлять в такие сервисы передовые проекты в день их релиза.

Для нас в этом нет никакого смысла, потому что, с экономической точки зрения, мы думаем, что потребитель не готов платить за такой продукт — зачем ему это?

Поэтому мы не можем позволить себе полностью повернуть наш бизнес в сторону, в которой нет «экономического смысла».

Зельник отметил, что добавлять в подписочные сервисы стоит «старые» игры, цены на которые уже были снижены. По его словам, Sony разделяет такую стратегию, ведь недавно она сама подтвердила, что в обновлённой модели PS Plus не будет новых проектов в день их выхода.

Также глава Take-Two не отрицает, что в будущем его мнение может измениться.

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А ещё Зельник поделился своим мнением об одном из главных трендов современной игровой индустрии — метавселенных. К ним у главы Take-Two довольно скептическое отношение. Он отметил, что на одном термине «метавселенная» не получится создать действительно интересный и увлекательный мир — это ошибка многих компаний. А блокчейн в таких ситуациях только вызывает больше подозрения.

У самой Take-Two уже есть богатые миры Grand Theft Auto Online, Red Dead Redemption Online и NBA 2K Online. Зельник уверен, что главный и проверенный тренд индустрии — это создавать хиты.

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