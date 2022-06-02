Valve рассказала, где и когда пройдет The International 2022 по Dota 2

Valve наконец-то поделилась деталями The International 11 — крупнейшего киберспортивного турнира в истории. В этом году на чемпионате мира будет целых 30 команд, а их выступления разделят на несколько этапов:

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Напомним, что The International 11 пройдёт в Сингапуре. Матчи за DPC-очки, которые напрямую влияют на попадание в турнир, стартуют уже 6 июня.