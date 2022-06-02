Valve рассказала, где и когда пройдет The International 2022 по Dota 2

Valve наконец-то поделилась деталями The International 11 — крупнейшего киберспортивного турнира в истории. В этом году на чемпионате мира будет целых 30 команд, а их выступления разделят на несколько этапов:
Напомним, что The International 11 пройдёт в Сингапуре. Матчи за DPC-очки, которые напрямую влияют на попадание в турнир, стартуют уже 6 июня.
Игроков также ожидает обновление 7.31d — разработчики обещают выпустить довольно крупный апдейт уже 8 июня. Примерно в это же время геймеров порадуют боевым пропуском, с помощью которого они смогут увеличить призовой фонд The International 11.