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22 минуты назад

The International 2022 по Dota 2 пройдёт в октябре. В нём впервые примут участие 30 команд

Чемпионат.com

Valve наконец-то поделилась деталями The International 11 — крупнейшего киберспортивного турнира в истории. В этом году на чемпионате мира будет целых 30 команд, а их выступления разделят на несколько этапов:

Valve рассказала, где и когда пройдет The International 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, что The International 11 пройдёт в Сингапуре. Матчи за DPC-очки, которые напрямую влияют на попадание в турнир, стартуют уже 6 июня.

Игроков также ожидает обновление 7.31d — разработчики обещают выпустить довольно крупный апдейт уже 8 июня. Примерно в это же время геймеров порадуют боевым пропуском, с помощью которого они смогут увеличить призовой фонд The International 11.

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