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7 минут назад

В России можно купить Warhammer 40,000: Darktide

Чемпионат.com

Студия Fatshark представила сюжетный трейлер Warhammer 40,000: Darktide — кооперативной наследницы Left 4 Dead и Warhammer: Vermintide. Вместе с этим стартовал и сбор предварительных заказов в Steam.

В России можно купить Warhammer 40,000: Darktide
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В связи с этим две новости — хорошая и плохая. В России игра выйдет (это хорошая), однако цена прямо кусается: за стандартное издание разработчики просят внушительные 2749 рублей (это плохая). Это дороже цены в США, где шутер отдают за $ 40 — это примерно 2600 рублей. С чем связана такая наценка — неизвестно.

Вдобавок за 4129 рублей ($ 60) можно приобрести имперское издание, куда входит множество разных косметических предметов вроде костюмов, окрасок для оружия, портретов и даже рюкзак для передвижения. Вдобавок ещё дадут 2500 единиц местной премиальной валюты.

Шутер выходит 13 сентября на Xbox Series и ПК. Подписчики Xbox Game Pass получат его бесплатно в день релиза.

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