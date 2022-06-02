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35 минут назад

С новым дополнением в Prison Architect появятся опасные банды

Игромания.ру

Создатели Prison Architect анонсировали седьмое дополнение к своему симулятору управления тюрьмой. В Gangs в исправительных заведениях будут формироваться банды со своими особенностями и традициями. А нам предстоит их приручать.

В Prison Architect появятся опасные банды
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики постарались «найти баланс между весельем и реализмом», так что да, нас ждут новые вызовы, но они не сделают игру менее увлекательной.

Заключённые будут вступать в банды, их численность будет всё расти, а держать ситуацию под контролем станет всё сложнее. Но умелые управленцы смогут поддерживать порядок благодаря, например, созданию особых блоков вроде центра сведения татуировок или легального бойцовского клуба.

Также важно следить, чтобы никто из сотрудников тюрьмы не начал брать взятки и заниматься контрабандой, проводя внутренние расследования.

Prison Architect: Gangs выйдет как на PC, так и на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В день релиза дополнения ожидается и обновление Kite, которое принесёт ряд общих улучшений, среди которых число надзирателей, сторожевые псы, размеры блоков и многое другое.

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