В Prison Architect появятся опасные банды

Создатели Prison Architect анонсировали седьмое дополнение к своему симулятору управления тюрьмой. В Gangs в исправительных заведениях будут формироваться банды со своими особенностями и традициями. А нам предстоит их приручать.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики постарались «найти баланс между весельем и реализмом», так что да, нас ждут новые вызовы, но они не сделают игру менее увлекательной.

Заключённые будут вступать в банды, их численность будет всё расти, а держать ситуацию под контролем станет всё сложнее. Но умелые управленцы смогут поддерживать порядок благодаря, например, созданию особых блоков вроде центра сведения татуировок или легального бойцовского клуба.

Также важно следить, чтобы никто из сотрудников тюрьмы не начал брать взятки и заниматься контрабандой, проводя внутренние расследования.