В Steam скоро стартует парад скидок

Valve объявила, что в середине июля в Steam пройдёт фестиваль VR, и приглашает разработчиков принять участие в мероприятии. Оно начнётся в 20:00 МСК 18 июля и продлится до 25 числа.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вставайте, начинайте двигаться (безопасность превыше всего!) и присоединяйтесь к фестивалю VR в Steam — празднику игр, которые переносят пользователей прямиком в их любимые миры!Steam предлагает тысячи продуктов для VR, и мы с удовольствием устраиваем это мероприятие, чествующее мир виртуальной реальности.