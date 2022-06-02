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20 минут назад

В середине июля в Steam пройдёт фестиваль VR

Игромания.ру

Valve объявила, что в середине июля в Steam пройдёт фестиваль VR, и приглашает разработчиков принять участие в мероприятии. Оно начнётся в 20:00 МСК 18 июля и продлится до 25 числа.

В Steam скоро стартует парад скидок
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вставайте, начинайте двигаться (безопасность превыше всего!) и присоединяйтесь к фестивалю VR в Steam — празднику игр, которые переносят пользователей прямиком в их любимые миры!Steam предлагает тысячи продуктов для VR, и мы с удовольствием устраиваем это мероприятие, чествующее мир виртуальной реальности.

Соответственно, во время фестиваля игроки смогут оценить различные демоверсии, а на многие проекты наверняка будут действовать скидки. Последнее, как отмечает Valve, вовсе не обязательно. Но на странице мероприятия будут демонстрироваться прежде всего игры на распродаже.

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