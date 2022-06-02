Авторы Pathfinder будут делать RPG по мотивам Warhammer 40K

Разработчики обещают сражения в пошаговом режиме и большое влияние на мир. При этом у игроков «будет всё», за что вообще можно любить подобные игры: колоритные спутники, множество игровых механик и нелинейность повествования в отдельных сюжетных линиях.

Rogue Trader выйдет на ПК и консолях, но у неё пока нет точной даты выхода. Однако фанаты творчества Owlcat Games уже сейчас могут поддержать проект и приобрести наборы основателя. В зависимости от его стоимости можно получить доступ к ранним версиям проекта, набор внутриигровых подарков или даже упоминание в титрах.