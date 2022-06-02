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50 минут назад

Авторы Pathfinder анонсировали RPG по мотивам Warhammer 40K — Rogue Trader

Чемпионат.comиещё 2

Российская игровая студия Owlcat Games представила свой следующий проект. Теперь команда создаёт Rogue Trader, ролевую игру по мотивам вселенной Warhammer 40K. Авторы уже продемонстрировали небольшой тизер, где есть фрагменты геймплея.

Авторы Pathfinder будут делать RPG по мотивам Warhammer 40K
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Разработчики обещают сражения в пошаговом режиме и большое влияние на мир. При этом у игроков «будет всё», за что вообще можно любить подобные игры: колоритные спутники, множество игровых механик и нелинейность повествования в отдельных сюжетных линиях.

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Чемпионат.com
Чемпионат.com
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Rogue Trader выйдет на ПК и консолях, но у неё пока нет точной даты выхода. Однако фанаты творчества Owlcat Games уже сейчас могут поддержать проект и приобрести наборы основателя. В зависимости от его стоимости можно получить доступ к ранним версиям проекта, набор внутриигровых подарков или даже упоминание в титрах.

Трейлер Rogue Trader

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