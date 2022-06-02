Слух: Atomic Heart могут перенести на 2023 год

По слухам, релиз Atomic Heart могут перенести на начало 2023 года — об этом журналистам рассказал близкий к студии Mundfish источник.
Сообщается, что авторы хотели успеть выпустить игру до конца года, однако это вряд ли уже произойдёт. Изначально создатели планировали релиз на октябрь-ноябрь. Но разработку приостановили после начала «спецоперации» России, что и вызывало задержку. Впрочем, сейчас авторы вернулись к работе над игрой.
Обновлено: разработчики отрицают остановку разработки игры, отмечая, что опубликованная СМИ информация — «это вброс».Продолжение изначальной новости. Кроме того, источник отметил, что мимо разработчиков не прошли и наложенные на страну санкции, которые повлияли «на их повседневную жизнь». Точного подтверждения всем этим данным, впрочем, пока что нет.