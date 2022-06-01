Wargaming заканчивает передачу бизнеса в России

Wargaming окончательно передаст российский и белорусский бизнес компании Lesta Studio в ближайшее время, сообщает dev.by со ссылкой на представителей Wargaming.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, в начале апреля Wargaming объявила о том, что покидает Россию и Беларусь. Lesta Studio за ведение бизнеса отвечает с 31 марта. Тогда представители Wargaming говорили, что завершат процесс передачи бизнеса «с надлежащей скоростью», не нарушая законы и убедившись в безопасности своих сотрудников.

«Как компания сообщала ранее, Wargaming и менеджмент Lesta Studio работают над передачей комплекса бизнеса компании Wargaming в России и Беларуси, включая доли в ООО «Леста». Оформление, передача и отражение изменений собственников занимает некоторое время.

Мы намереваемся завершить передачу долей менеджменту Lesta Studio в ближайшие недели. При этом с 31 марта 2022 года все решения, связанные с бизнесом в России и Беларуси, принимаются руководством Lesta Studio. Компания Wargaming не получает денег с российского и белорусского рынков».

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