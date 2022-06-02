Как скачать и играть в Diablo Immortal в России на Android

Для самой игры даже VPN не требуется!

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Diablo Immortal наконец-то добралась до релиза — уже сейчас игру могут скачать американские пользователи мобильной операционки от Google. В этом гайде мы расскажем, как владельцам смартфонов на Android скачать и поиграть в долгожданный проект Blizzard и NetEase.

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Как и в случае с iOS, у пользователей Android два способа: простой и сложный. В первом случае достаточно скачать игру со стороннего магазина и запустить её. Сложный же подразумевает создание нового аккаунта Google и использование VPN.

Простой способ

Как понятно из названия, простой способ очень прост. Для этого понадобится лишь скачать базовые файлы игры. Мы разберём метод на примере магазина Taptap.

Скачиваем сторонний магазин приложений TapTap. Это можно сделать на официальном сайте, нажав на иконку Android.

Заходим в приложение, быстренько настраиваем аккаунт и вбиваем в поиск «Diablo Immortal».

На первом месте в поиске вы обнаружите заветную игру. Нажимаем «Download», ждём скачивания приблизительно 1,9 Гб данных, запускаем и наслаждаемся игрой. Кстати, не забудьте включить русский язык в настройках!

Важно! Diablo Immortal вышла ещё не во всех регионах, поэтому некоторые пользователи не могут скачать игру из магазина TapTap. 2 июня состоится полноценный релиз, и способ станет полностью рабочим для всех пользователей. Если же вы хотите играть через Play Market, то переходите ко второму способу.

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Сложный способ

Для тех, кто хочет играть через Play Market, мы подготовили нетривиальный способ установить и запустить проект. Для этого вам понадобится создать новый аккаунт с использованием VPN, поменяв в том числе регион устройства.

1. Заходим в настройки своего телефона и ищем там пункт, в котором можно сменить регион устройства. Обычно данную функцию можно найти, вбив в поиск «язык», «страна» или «регион». Меняем страну на США, где Diablo Immortal уже вышла. При этом язык можно оставить русский.

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2. Скачиваем из Play Market любой VPN, включаем его и выбираем подключение к США. VPN должен работать в процессе выполнения всех дальнейших пунктов, иначе ничего не получится.

3. Создаём новый аккаунт Google. Это можно сделать по этой ссылке, либо через Play Market, либо через обычную адресную строку, написав «создать аккаунт Google». Придумываем логин и пароль, пункт «телефон» пропускаем, доходим до конца регистрации, принимаем пользовательское соглашение. Теперь у нас есть американский профиль.

4. Заходим в Play Market, нажимаем на аватарку справа вверху, затем на стрелочку вниз справа от вашего имени, там выбираем пункт «Добавить аккаунт». После этого вводим данные американского профиля, который только что создавали.

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5. После активации аккаунта в Play Market переходим в настройки телефона —> «Приложения» и ищем там Play Market. Очищаем кэш и данные приложения.

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6. Выходим из настроек, запускаем Play Market, вбиваем в поиск «Diablo Immortal» и скачиваем 1,9 Гб. С помощью VPN игра будет скачиваться дольше обычного. После захода в игру VPN можно отключить, а регион сменить обратно на Россию. Наслаждаемся экшеном.

Важно! Если вы планируете играть через Play Market, то обновления игры нужно будет скачивать по тому же принципу: через VPN и смену региона на США. Иначе в самом магазине и в списке обновлений вы попросту не найдёте игру, так как в России она недоступна.