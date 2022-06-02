СМИ: Ubisoft проведёт свою игровую презентацию «позже в этом году»

Axios сообщает, что Ubisoft не станет проводить свою игровую презентацию в июне, а сделает это «позже в этом году».
Издание ссылается на представителя компании, который подтвердил новость. Ранее Том Хендерсон рассказал, что Ubisoft может готовить масштабную презентацию, в рамках которой продемонстрирует около 20 игр.
Напомним ближайшее расписание игровых мероприятий:
Участие Nintendo в летнем празднике игр пока не подтверждено. При этом в прошлом году компания анонсировала Nintedo Direct всего за дне недели до его премьеры.