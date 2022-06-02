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1 час назад

СМИ: Ubisoft проведёт свою игровую презентацию «позже в этом году»

Игромания.руиещё 1

Axios сообщает, что Ubisoft не станет проводить свою игровую презентацию в июне, а сделает это «позже в этом году».

СМИ: Ubisoft проведёт свою игровую презентацию «позже в этом году»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Издание ссылается на представителя компании, который подтвердил новость. Ранее Том Хендерсон рассказал, что Ubisoft может готовить масштабную презентацию, в рамках которой продемонстрирует около 20 игр.

Напомним ближайшее расписание игровых мероприятий:

  • State of Play — 3 июня в 01:00 МСК
  • Презентация Acquire — 5 июня в 14:00 МСК
  • Netflix Geeked Week — с 6 по 10 июня
  • Summer Game Fest 2022 — 9 июня в 21:00 МСК
  • Future Games Show — 11 июня в 22:00 МСК
  • Фестиваль Tribeca 2022 — с 11 по 19 июня;
  • Презентация Xbox и Bethesda — 12 июня в 20:00 МСК
  • PC Gaming Show — 12 июня в 22:30 МСК.

Участие Nintendo в летнем празднике игр пока не подтверждено. При этом в прошлом году компания анонсировала Nintedo Direct всего за дне недели до его премьеры.

Игры,Том Хендерсон,
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