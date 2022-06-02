СМИ: Ubisoft проведёт свою игровую презентацию «позже в этом году»

Axios сообщает, что Ubisoft не станет проводить свою игровую презентацию в июне, а сделает это «позже в этом году».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Издание ссылается на представителя компании, который подтвердил новость. Ранее Том Хендерсон рассказал, что Ubisoft может готовить масштабную презентацию, в рамках которой продемонстрирует около 20 игр.

Напомним ближайшее расписание игровых мероприятий:

State of Play — 3 июня в 01:00 МСК

Презентация Acquire — 5 июня в 14:00 МСК

Netflix Geeked Week — с 6 по 10 июня

Summer Game Fest 2022 — 9 июня в 21:00 МСК

Future Games Show — 11 июня в 22:00 МСК

Фестиваль Tribeca 2022 — с 11 по 19 июня;

Презентация Xbox и Bethesda — 12 июня в 20:00 МСК

PC Gaming Show — 12 июня в 22:30 МСК.