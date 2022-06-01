Во что поиграть на телефоне: пять оригинальных игр на Android

Индустрия мобильных игр живет по своим правилам. Пока в преддверии лета ПК-игроки и владельцы консолей готовятся к засухе, мобильные геймеры отмечают релиз целой пачки отличных проектов.

Фото: Short Sleeve Studio Short Sleeve Studio

Apex Legends Mobile

Видео дня

Мобильная версия мега-популярной королевской битвы Apex Legends была одной из самых громких премьер мая: за две недели после релиза игра перешагнула порог 10 млн загрузок. Apex Legends Mobile неожиданно хорошо адаптировала игровой процесс первоисточника, практически не потеряв ни динамики, ни глубины — на экране смартфона игра ощущается ничуть не хуже, чем на компьютерном мониторе. На данный момент она официально недоступна на территории РФ, однако региональные ограничения не сложно обойти при помощи VPN-сервисов или смены платежной зоны.

EA

Streets of Rage 4

Спустя два года до мобильных платформ также добрался лучший битемап последних лет — Streets of Rage 4. Настоящий подарок для любителей аркадных экшенов старой школы: стильный визуальный дизайн ручной рисовки, бодрая музыка, простой геймплей и много дополнительного контента для перфекционистов. Без отдельного геймпада управление может показаться не самым удобным, но это не критичная плата за возможность играть в старую добрую Streets of Rage где угодно.

Playdigious

Gunfire Reborn

Также на Android началось тестирование roguelite-шутера Gunfire Reborn, который был довольно популярен среди пользователей Steam в прошлом году. Ближайшим аналогом игры можно назвать Borderlands, но здесь генератор случайных чисел создает не только разное оружие, но и противников, уровне, предметы — привычный для шутеров геймплей поставлен на roguelike-рельсы.

Duoyi Interactive Entertainment

Sokobond

Sokobond — очаровательная маленькая головоломка, вдохновленная классическим японским паззлом Sokoban, только вместо ящиков по миниатюрному лабиринту нужно передвигать различные молекулы, чтобы создавать из них новые химические соединения. Впрочем, для того, чтобы получить от процесса удовольствие, химией владеть совершенно необязательно. Сами по себе задачки хитрые, но в них вполне можно разобраться при помощи обычной логики — хотя не факт, что это будет легко.

Draknek

Voodoo Detective

Если вы вдруг соскучились по классическим point-and-click квестам времен LucasArts, то не проходите мимо Voodoo Detective. На самом деле, одно название уже говорит почти, что нужно знать об игре: это комедийный детектив, где следствие ведет колдун вуду. Чтобы расследовать пропажу памяти таинственной клиентки, главному герою предстоит опрашивать свидетелей, решать традиционные для жанра головоломки и исследовать красивейший тропический остров, целиком нарисованный вручную. Если этого вдруг мало, то на всякий случай добавим, что музыку для Voodoo Detective записал Питер Макконнелл — композитор легендарных Grim Fandango и Psychonauts.