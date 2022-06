THQ Nordic объявила о расширении

Компанию THQ Nordic основал шведский предприниматель в 2011 году. Сегодня в её состав входят студии по всему миру, в том числе в Германии, Финляндии, Швеции, США, Словакии. THQ Nordic известна по таким играм, как Biomutant, ELEX, Desperados III и так далее. Также компания стала издателем двух игр белорусской студии Weappy Studio — This is the Police и This is the Police 2.