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19 минут назад

Компания THQ Nordic открыла ещё один офис

Игромания.ру

В Сингапуре открылся офис студии THQ Nordic. Сингапурская команда займётся PR, маркетингом и работой с инфлюенсерами по различным проектам компании. Команда направит свою работу на продвижение бренда на рынках Малайзии, Таиланда, Тайваня, Индонезии, Филиппин, Сингапура, Гонконга и Вьетнама. Директор по маркетингу THQ Nordic Филипп Брок отметил, что в Юго-восточной Азии живет почти половина всех геймеров мира.

THQ Nordic объявила о расширении
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как отмечается в сообщении, поступившем в «Игроманию», сингапурский офис — вторая дочерняя компания THQ Nordic в Азии после открытия японского офиса, который начал работать в октябре 2019 года. Руководить новой команду будут управляющий директор Уинсон Ло и менеджер по социальным сетям Грэм Чинг.

Компанию THQ Nordic основал шведский предприниматель в 2011 году. Сегодня в её состав входят студии по всему миру, в том числе в Германии, Финляндии, Швеции, США, Словакии. THQ Nordic известна по таким играм, как Biomutant, ELEX, Desperados III и так далее. Также компания стала издателем двух игр белорусской студии Weappy Studio — This is the Police и This is the Police 2.

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