THQ Nordic объявила о расширении

В Сингапуре открылся офис студии THQ Nordic. Сингапурская команда займётся PR, маркетингом и работой с инфлюенсерами по различным проектам компании. Команда направит свою работу на продвижение бренда на рынках Малайзии, Таиланда, Тайваня, Индонезии, Филиппин, Сингапура, Гонконга и Вьетнама. Директор по маркетингу THQ Nordic Филипп Брок отметил, что в Юго-восточной Азии живет почти половина всех геймеров мира.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как отмечается в сообщении, поступившем в «Игроманию», сингапурский офис — вторая дочерняя компания THQ Nordic в Азии после открытия японского офиса, который начал работать в октябре 2019 года. Руководить новой команду будут управляющий директор Уинсон Ло и менеджер по социальным сетям Грэм Чинг.