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49 минут назад

Инсайдер намекнул на крупный анонс от Rockstar

Cq.ru

Известный инсайдер Крис Клиппель на своей странице в «Твиттере» рассказал, что за кулисами игровой индустрии слышал слухи о каком-то скором анонсе от Rockstar. По его информации, студия собирается представить новый крупный проект. Слышал, готовится анонс от Rockstar. Я пока не знаю, о чем будет презентация, но на ней покажут новый проект. Она может пройти в ближайшее время. Крис Клиппель Источник фото: nerdreactor.com В комьюнити предположили, что речь идет про GTA 6. Однако инсайдер уточнил, что сейчас Rockstar разрабатывает не только ее. Есть вероятность, что студия покажет ремастер Red Dead Redemption. Заглавное фото: hdqwalls.com

Инсайдер намекнул на крупный анонс от Rockstar
Фото: Cq.ruCq.ru
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