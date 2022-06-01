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17 минут назад

Mount & Blade II: Bannerlord получила крупное обновление мультиплеера

CyberSport.ru

Студия TaleWorlds выпустила патч для Mount & Blade II: Bannerlord. Ключевыми изменениями стали правки в сетевой игре, но присутствуют и исправления интерфейса и производительности.

Mount & Blade II: Bannerlord получила крупное обновление мультиплеера
Фото: CyberSportCyberSport

С обновлением 1.7.2 в Mount & Blade II добавили новый режим, в котором сходятся в сражении до 120 игроков. Каждый из них выбирает класс и отправляется в бой с одной жизнью. Для победы необходимо уничтожить противника или сломить его моральный дух с помощью захвата знамен. На выбор предлагается семь карт для режима.

В числе других исправлений упоминаются улучшение работы искусственного интеллекта, оптимизация использования оперативной памяти и многочисленные правки баланса, багов и вылетов. Кроме того, игроки получили возможность сортировать задания и экипировку для различных типов войск. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте TaleWorlds.

Mount & Blade II: Bannerlord вышла в раннем доступе Steam 30 марта 2020 года. Она сочетает черты стратегии и RPG. Действие игры происходит за 200 лет до событий первой части серии — Mount & Blade: Warband — в вымышленном средневековом королевстве Кальрадии.

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