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1 час назад

В Ghostwire: Tokyo обнаружили душераздирающую деталь о собачьей преданности

Чемпионат.com

Ghostwire: Tokyo вышла всего 2 месяца назад, однако среди геймеров она как будто прошла совершенно незамеченной — особенно на фоне безумной популярности Elden Ring. При этом у игры есть свои фанаты, которые продолжают находить милые и душераздирающие детали.

В Ghostwire: Tokyo обнаружили душераздирающую деталь о собачьей преданности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, пользователь под ником CanYouPetTheDog рассказал грустную историю из игры. По сюжету жители Токио в один миг таинственным образом исчезли, при этом их домашние животные никуда не делись. На одной из улиц города можно найти одежду исчезнувшего человека, рядом с которой скулит одинокая собачка. Самое грустное ждёт впереди — если прочитать её мысли, то становится понятно, что она разыскивает своего хозяина.

Хозяин, куда же ты подевался?..

В Ghostwire наверняка полным-полно таких мелочей, ведь речь идёт о городе, в котором испарились более 14 млн человек. Всегда приятно, когда разработчики с душой подходят к своим проектам и добавляют подобные детали в свои игры. А геймерам лишь остаётся их подмечать и тихо грустить.

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