Лутбоксы в FIFA 22 предлагают запретить в Европе

Лутбоксы в FIFA 22 снова оказались в центре внимания после отчёта Совета потребителей Норвегии. В его материале ящики с наградами и подобные способы монетизации называют эксплуататорскими, а также предлагают варианты контроля для защиты покупателей.

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В отчёте, который поддержали группы потребителей в 18 европейских странах, рассказывают о психологических приёмах, побуждающих покупать лутбоксы. Среди них отметили страх упустить награду и эффект невозвратных затрат, когда человек продолжает что-то делать из-за уже вложенных средств.

Кроме этого, игроков подталкивают к покупке временными ограничениями, а внутриигровая валюта делает реальную стоимость менее важной. Есть и задания, за пропуск или сокращение которых предлагают платить деньги. Всё это заставляет делать импульсивные покупки в играх вроде FIFA 22 и Raid: Shadow Legends.

В качестве примеров привели ограниченную по времени карточку TOTY Килиана Мбаппе. Да получения игроку придётся открыть 847 наборов стоимостью $ 14,5 тыс. (~ 900 тыс. рублей). И это при мизерном шансе выпадения футболиста, который может и не попасться. Чтобы заработать аналогичное количество валюты в FIFA 22, её нужно гриндить в самых прибыльных режимах около 2500 часов.

В отчёте предлагают запретить компаниям использовать манипулятивный дизайн для эксплуатации потребителей. При внутриигровых покупках всегда следует указывать реальную цену. При этом в играх, в которые играют несовершеннолетние, вовсе не должно быть лутбоксов или бонусов за деньги.