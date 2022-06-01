В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Как ремейк Red Dead Redemption может выглядеть в 2022 году

Чемпионат.com

Фанаты не перестают экспериментировать с движком Unreal Engine 5 и виртуально «переносить» на него культовые игры. Ведущий YouTube-канала собрал видео, в котором пофантазировал, как бы на нём выглядела уже старенькая Red Dead Redemption, вышедшая в 2010 году.

Энтузиаст показал, как Red Dead Redemption может выглядеть в 2022 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике автор сконцентрировался на окружении, игре света и действительно завораживающих пейзажах. Модели поездов и персонажей тоже выглядят впечатляюще, но королём демонстрации вне всяких сомнений стал лес. Он настолько густой, светлый и реалистичный, что сможет посоревноваться с красотами из недавней Horizon Forbidden West.

Видео

Даже немного жаль, что это с вероятностью в 99,99% останется фанатским концептом.

В середине мая разработчик Давид Керекес показал, как переносит на Unreal Engine 5 культовую Need For Speed 3: Hot Pursuit. Получается не менее выразительно и близко к оригиналу, но с новыми технологиями. Автор планирует закончить проект в каком-то будущем и выпустить в свободный доступ.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители