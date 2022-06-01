Энтузиаст показал, как Red Dead Redemption может выглядеть в 2022 году

Фанаты не перестают экспериментировать с движком Unreal Engine 5 и виртуально «переносить» на него культовые игры. Ведущий YouTube-канала собрал видео, в котором пофантазировал, как бы на нём выглядела уже старенькая Red Dead Redemption, вышедшая в 2010 году.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике автор сконцентрировался на окружении, игре света и действительно завораживающих пейзажах. Модели поездов и персонажей тоже выглядят впечатляюще, но королём демонстрации вне всяких сомнений стал лес. Он настолько густой, светлый и реалистичный, что сможет посоревноваться с красотами из недавней Horizon Forbidden West.

Даже немного жаль, что это с вероятностью в 99,99% останется фанатским концептом.