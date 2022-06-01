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24 минуты назад

В сети появились два мода Team Fortress 2, ранее запрещенные Valve

CyberSport.ru

Разработчики сразу двух известных модификаций, Team Fortress 2 Classic и Open Fortress, открыли публичный доступ к файлам. Ранее они были недоступны из-за претензий Valve.

В сети появились два мода Team Fortress 2, ранее запрещенные Valve
Фото: CyberSportCyberSport

Компания связалась с разработчиками и потребовала удалить моды. Причиной претензии стал тот факт, что обе работы якобы основаны на утекшем в 2008 году исходном коде игры. В качестве альтернативы удалению разработчикам предложили опубликовать модификации в Steam Workshop. Как отметили авторы Team Fortress 2 Classic, они согласились на предложение Valve, однако представители компании перестали отвечать на сообщения.

В связи с тем, что Valve полностью перестала реагировать на сообщения разработчиков модификаций, они решили вернуть их в публичный доступ. Еще одной причиной стал так называемый мирный протест игроков в Team Fortress 2: пользователи начали публиковать призывы к Valve решить проблему наплыва читеров и ботов.

Team Fortress 2 Classic — попытка воссоздать релизную версию игры без большого количества предметов кастомизации и альтернативного вооружения у бойцов. Open Fortress при этом предлагает другой тип геймплея с заменой командных сражений на арена-шутер в духе Quake и переработкой оружия.

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