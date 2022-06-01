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40 минут назад

NVIDIA сохранила доминирование на рынке дискретных видеокарт с долей в 78%

CyberSport.ru

Американская компания NVIDIA осталась абсолютным лидером на рынке дискретных видеокарт. Об этом рассказал портал VideoCardz со ссылкой на отчёт исследовательской группы Jon Peddie Research.

Названа доля NVIDIA на рынке видеокарт
Фото: CyberSportCyberSport

Доля NVIDIA по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года не изменилась и осталась на уровне 78%. AMD же заняла 17% рынка дискретных видеокарт, а Intel — 4%. Если учитывать суммарно дискретные и встроенные GPU, то в этом сегменте доминирует Intel с долей в 60%. Оставшиеся 40% распределились почти поровну между NVIDIA (19%) и AMD (21%).

Что касается общего объёма рынка, то в первом квартале 2022-го он сократился на 19% в годовом выражении и на 6,2% в квартальном. Нарастить продажи смогла только NVIDIA — прирост составил 3,2%, в то время как Intel и AMD реализовали меньше продукции на 8,7 и 1,5% соответственно.

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