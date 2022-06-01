Названа доля NVIDIA на рынке видеокарт

Американская компания NVIDIA осталась абсолютным лидером на рынке дискретных видеокарт. Об этом рассказал портал VideoCardz со ссылкой на отчёт исследовательской группы Jon Peddie Research.

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Доля NVIDIA по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года не изменилась и осталась на уровне 78%. AMD же заняла 17% рынка дискретных видеокарт, а Intel — 4%. Если учитывать суммарно дискретные и встроенные GPU, то в этом сегменте доминирует Intel с долей в 60%. Оставшиеся 40% распределились почти поровну между NVIDIA (19%) и AMD (21%).