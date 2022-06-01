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25 минут назад

В PUBG Mobile пройдёт кроссовер с сериалом «Пацаны»

CyberSport.ru

Издательство Krafton и онлайн-кинотеатр Prime Video представили коллаборацию, в рамках которой в «королевской битве» PUBG Mobile пройдёт кроссовер с сериалом «Пацаны» (The Boys). Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube.

В PUBG Mobile появятся персонажи популярного сериала
Фото: CyberSportCyberSport

Начало коллаборации запланировано на 3 июня. Игроки в «королевскую битву» смогут приобрести костюмы супергероев из вселенной «Пацанов»: Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. В магазине также появятся скины в стиле сериала для оружия, гранат, рюкзаков и парашюта. Помимо этого, 8 июня в PUBG Mobile пройдёт тематическое событие, в котором геймеры смогут объединиться с Билли Бутчером.

Третий сезон «Пацанов» выйдет 3 июня. Новым героем шоу станет Солдатик — пародия на Капитана Америку. Ранее авторы шоу выпустили кровавый трейлер продолжения.

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