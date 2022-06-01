В PUBG Mobile появятся персонажи популярного сериала

Издательство Krafton и онлайн-кинотеатр Prime Video представили коллаборацию, в рамках которой в «королевской битве» PUBG Mobile пройдёт кроссовер с сериалом «Пацаны» (The Boys). Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube.

Начало коллаборации запланировано на 3 июня. Игроки в «королевскую битву» смогут приобрести костюмы супергероев из вселенной «Пацанов»: Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. В магазине также появятся скины в стиле сериала для оружия, гранат, рюкзаков и парашюта. Помимо этого, 8 июня в PUBG Mobile пройдёт тематическое событие, в котором геймеры смогут объединиться с Билли Бутчером.