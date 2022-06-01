В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
56 минут назад

Продюсер Final Fantasy Синдзи Хасимото покинул Square Enix после 27 лет работы

Чемпионат.com

Культовый продюсер серий Final Fantasy и Kingdom Hearts Синдзи Хасимото ушёл из Square Enix. Он проработал в компании целых 27 лет. Хасимото заявил, что уходит на пенсию, но останется фанатом игр компании, и пообещал следить за будущими проектами издательства.

Final Fantasy потеряла ключевого разработчика
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Синдзи начал работать в Square Enix в 1995 году, а с 1997 вступил в должность продюсера серий Final Fantasy и Kingdom Hearts. Японец также был известен как менеджер всего бренда Final Fantasy, уйдя с этого поста ещё в прошлом году.

Вклад Хасимото в японскую игровую индустрию трудно переоценить. Под его руководством Square Enix выпустила в том числе культовые Final Fantasy VII и X, а Kindgom Hearts стала одной из самых влиятельных серий в индустрии.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители