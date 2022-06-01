Final Fantasy потеряла ключевого разработчика

Культовый продюсер серий Final Fantasy и Kingdom Hearts Синдзи Хасимото ушёл из Square Enix. Он проработал в компании целых 27 лет. Хасимото заявил, что уходит на пенсию, но останется фанатом игр компании, и пообещал следить за будущими проектами издательства.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Синдзи начал работать в Square Enix в 1995 году, а с 1997 вступил в должность продюсера серий Final Fantasy и Kingdom Hearts. Японец также был известен как менеджер всего бренда Final Fantasy, уйдя с этого поста ещё в прошлом году.