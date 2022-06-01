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1 час назад

Tekken 7 стала самой успешной игрой в серии: её тираж превысил 9 млн копий

Чемпионат.comиещё 1

Продюсер Кацухиро Харада поделился радостными новостями — тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий. Теперь это самая успешная игра в серии. Также разработчик поделился общими данными: тираж всей франшизы Tekken превысил невероятные 53 млн копий.

Tekken 7 установила рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продажи Tekken 7 превысили 9 млн копий — это самая продаваемая игра в серии. Общий тираж серии Tekken превысил 53 млн копий. Мы хотели бы поблагодарить игроков за оказанную поддержку.

Tekken 7 вышла летом 2017 года на ПК и консолях. Проект высоко оценили игроки и критики, в особенности отметив глубокий геймплей файтинга и возврат серии к корням.

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