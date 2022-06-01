Tekken 7 установила рекорд

Продюсер Кацухиро Харада поделился радостными новостями — тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий. Теперь это самая успешная игра в серии. Также разработчик поделился общими данными: тираж всей франшизы Tekken превысил невероятные 53 млн копий.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Продажи Tekken 7 превысили 9 млн копий — это самая продаваемая игра в серии. Общий тираж серии Tekken превысил 53 млн копий. Мы хотели бы поблагодарить игроков за оказанную поддержку.