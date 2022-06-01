Появилась новая дата выходы игры про "Черепашек-ниндзя"

Twitter-аккаунт PlayStation Game Size сообщает, что битемап Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge может выйти 16 июня.
Стоит отметить, что дата может оказаться всего лишь плейсхолдером, при этом ранее уже сообщалось, что релиз проекта ожидается этим летом.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge разрабатывается для Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и PC.
Игроки смогут сыграть за Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Донателло, Эйприл О’Нил и Мастера Сплинтера. Ранее авторы показали 11 минут геймплея с несколькими локациями.