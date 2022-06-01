В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Возможно, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge выйдет 16 июня

Игромания.ру

Twitter-аккаунт PlayStation Game Size сообщает, что битемап Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge может выйти 16 июня.

Появилась новая дата выходы игры про "Черепашек-ниндзя"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стоит отметить, что дата может оказаться всего лишь плейсхолдером, при этом ранее уже сообщалось, что релиз проекта ожидается этим летом.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge разрабатывается для Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и PC.

Видео

Игроки смогут сыграть за Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Донателло, Эйприл О’Нил и Мастера Сплинтера. Ранее авторы показали 11 минут геймплея с несколькими локациями.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители