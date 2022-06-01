Названа дата выхода ультрабюджетной GeForce GTX 1630

По данным издания VideoCardz, очень дешёвая видеокарта GeForce GTX 1630 должна была поступить в продажу ещё 31 мая, однако NVIDIA в самый последний момент перенесла выход на две недели вперёд. Теперь релиз должен состояться 15 июня, при этом никакой презентации компания не приготовила — чипы просто появятся в различных магазинах.