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15 часов назад

Для Minecraft вышло бесплатное DLC по «Ледниковому периоду»

Чемпионат.com

4J Studios выпустила для Minecraft дополнение по «Ледниковому периоду» с героями и локациями из мультфильмов. DLC можно загрузить бесплатно через рынок в Bedrock-версии игры до 31 июля.

Для Minecraft вышло бесплатное дополнение по культовому мультику
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В дополнении по «Ледниковому периоду» игроки могут примерить на себя 30 обликов известных персонажей, среди которых Сид, Мэнни, Диего и даже белка Скрат. За неё можно искать жёлуди, при сборе которых откроется некий секрет.

Также разработчики создали известные по «Ледниковому периоду» локации, включая места из недавнего мультфильма «Приключения Бака».

Ранее разработчики объявили дату выхода обновления Wild для Minecraft и рассказали некоторые подробности. Оно добавит в игру новый биом с руинами древней цивилизации, болота, грязь и лягушек. Апдейт появится уже 7 июня.

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