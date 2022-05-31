Для Minecraft вышло бесплатное дополнение по культовому мультику

4J Studios выпустила для Minecraft дополнение по «Ледниковому периоду» с героями и локациями из мультфильмов. DLC можно загрузить бесплатно через рынок в Bedrock-версии игры до 31 июля.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В дополнении по «Ледниковому периоду» игроки могут примерить на себя 30 обликов известных персонажей, среди которых Сид, Мэнни, Диего и даже белка Скрат. За неё можно искать жёлуди, при сборе которых откроется некий секрет.

Также разработчики создали известные по «Ледниковому периоду» локации, включая места из недавнего мультфильма «Приключения Бака».