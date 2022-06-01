Обзор Crusader Kings III: Fate of Iberia — никто не ждёт испанское дополнение!

DLC и игры от Paradox — это пример идеальной гармонии, редко встречающейся в природе. Но сможет ли дополнение Fate of Iberia для Crusader Kings III предложить игрокам что-то новое, по-настоящему полезное и необычное, или же это пустая трата денег на косметический набор? Расскажем в этом материале.

Это реальная история

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Это реальная история. События, о которых рассказывается в DLC, произошли на Пиренейском полуострове в период с VIII по XV век. По просьбам выживших все имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили.

Дополнение Fate of Iberia посвящено геополитическим событиям, происходившим на Пиренейском полуострове в Средние века. В реальной жизни они получили название «Реконкиста» (в переводе с испанского — «отвоевывание»), а их результатом стало изгнание из Иберии мусульман и появление единой католической Испанской империи. И хотя в Crusader Kings III процессы редко протекают «канонично», небольшая историческая справка не повредит.

В VIII веке на Пиренейский полуостров со стороны Африки вторгся Омейядский халифат. Завоевание и исламизация территории проходили практически молниеносно. За несколько лет захватчики подчинили почти всю Иберию, христиане же сохранили за собой лишь север полуострова.

Возникает справедливый вопрос: почему мавры не довершили начатое в шаге от полной победы? А дело всё во внутренних раздорах. Вскоре после её прихода в Иберию династию Омейядов свергли и почти полностью вырезали, что привело к распаду огромного халифата, правившего землями от Португалии до Средней Азии. Поэтому технически Аль-Андалус, или «мусульманская Испания», состояла из множества постоянно конфликтующих между собой небольших государств.

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В таком случае почему христианам понадобилось целых 800 лет, чтобы отвоевать свои земли у разобщенных мусульман? Всё по той же причине феодальной раздробленности: они сражались друг с другом едва ли меньше, чем с маврами. Сегодня католики под знаменем единой веры отправляются в поход против неверных, а уже завтра заключают брачный союз с соседним эмиром, чтобы вонзить нож в спину бывшего соратника.

Именно этот бурлящий котёл культур, религий и непрекращающихся войн лёг в основу Иберийской борьбы — ключевой (и в целом единственной) геймплейной механики Fate of Iberia.

Война бесконечности

Все события, даже основанные на реальных, являются полностью вымышленными. Исторические личности сымитированы (весьма убого). Дополнение изобилует инцестом, массовыми убийствами, безостановочным пьянством (по крайней мере, в моём прохождении точно) и поэтому не рекомендуется для игры никому.

Иберийская борьба — это многостадийный и крайне продолжительный конфликт между нациями, населяющими Пиренейский полуостров. Возможно, в будущем разработчики добавят ещё несколько подобных очагов: на Британских островах или в Индии, например. С точки зрения игрового процесса эта механика представляет собой набор меняющихся модификаторов, влияющих на большинство аспектов геймплея.

Во время фазы примирения, к примеру, крайне ограничены все агрессивные способы игры. Поводов к войне меньше, сами они «стоят» дороже для активации, а насаждение культуры запрещено. Зато эта стадия разрешает межконфессиональные браки, помогает создавать союзы и поощряет солидными бонусами терпимость и мультикультурализм. Короче говоря — мир, дружба, жвачка.

Впрочем, в других фазах борьбы обстановка в Иберии становится куда менее спокойной. Во время вражды у местных правителей появляются новые casus belli, а скидки на наём войск позволяют вам чуть ли не топить полуостров в крови. А при наступлении компромисса народы отчаянно пытаются сохранить статус-кво: меньше воюют друг с другом и больше — со вторженцами извне, а также стараются вовсе не лезть в дела соседей.

Меняются стадии не по таймеру, а в зависимости от действий каждого вовлечённого в борьбу правителя. Вероломные поступки и наращивание военной мощи неизбежно приводят к новым конфликтам, тогда как дружелюбные жесты подталкивают регион к мирным фазам.

Забавно, что главная цель дополнения Fate of Iberia заключается в том, чтобы как можно быстрее отвязаться от его контента и вернуться к «ванилле». Оно и понятно: борьба рано или поздно должна закончиться, в данном конкретном случае — одним из трёх способов.

Прежде всего, возможен максимально исторический вариант полного завоевания территорий из дополнения. Один из правителей сможет собрать достаточно сил, чтобы создать Испанскую империю, покорить остальных и обратить их в свою веру. Противоположный ему вариант — наконец-то помириться со всеми. В таком случае появится возможность создать союз народов или единое, но при этом мультикультурное государство, и тогда привычные штрафы из-за разности культур и конфессий больше не будут распространяться на Испанию. Третий исход борьбы — статус-кво, который основательно перекроит де-юре границы региона и сделает его последующее объединение под одним знаменем крайне проблематичным.

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В целом борьба оказалась интересным нововведением, вносящим разнообразие в привычный геймплей. Она добавляет уникальности игре на Пиренейском полуострове, заставляет подстраиваться под постоянно меняющиеся условия, а также планировать действия на поколения вперёд. Однако не стоит ждать, что новая механика перевернет игру с ног на голову в глобальном плане. Fate of Iberia всё же относится к категории небольших дополнений (Flavor Pack) и стоит всего ₽175.

Для меня самой неприятной частью дополнения стала его ориентированность на постоянную войну. Даже на стадии примирения сохраняется новый casus belli — «конфликт», позволяющий легко захватывать пограничные территории. В Crusader Kings не самая интересная модель войны, но очень необычная механика поводов к ней. Обычно приходится тратить много времени, чтобы обосновывать нападения на соседей: подделывать претензии, планировать династические браки и т. п. А во время борьбы за Иберию покорять соседние территории можно безостановочно, и от этого теряется особый шарм игры. Зато жизнь региона становится более захватывающей.

Послесловие

При прохождении этого дополнения не пострадала ни одна собака. Разве что заболела кошка и кто-то перебил полмиллиона человек, но на этом всё.

Помимо борьбы, в Fate of Iberia входят различные мелкие улучшения вроде новых моделей персонажей и одежды. Благодаря им леонские графы больше не походят на английских эрлов. В описании DLC ещё упоминаются новые события, однако я их не заметил. Если точнее, мне встречались незнакомые ивенты, но сказать наверняка, появились ли они в этом дополнении или просто не успели сработать в основной игре, нельзя. Не было чего-то в стиле «кастильский принц влюбляется в наложницу эмира». Хотя, может быть, вмешался рандом и мне просто не повезло наткнуться на событие, пропитанное испанским духом.

Династии, участвующие в борьбе, также получили две дополнительные ветки перков наследия. Первая даёт бонусы к строительству и развитию городов, а вторая — различные преимущества в рамках дома. В целом они уступают по полезности оригинальным способностям, а доступ к ним теряется после завершения борьбы. Баг это или фича, непонятно.

Ещё разработчики подготовили небольшие улучшения в рамках бесплатного обновления, которое выйдет одновременно с Fate of Iberia. Они основательно перекроили Пиренейский полуостров: поменяли всех персонажей, добавили графства, заменили общую вестготскую культуру на несколько производных, добавили особые вассальные договоры для мусульман и т. п. А ещё у фракций появилась цель разделения государства. Раньше недовольные вассалы максимум просили независимости для себя, а теперь они могут уничтожить главный титул сюзерена, разрушить королевство или империю и даровать независимость всем графствам. Очень интересная штука, не дающая излишне раздуваться государствам.