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1 час назад

Операционный директор NAVI: «Мы будем работать только с теми, кто выехал из России»

CyberSport.ru

Операционный директор украинского киберспортивного клуба Natus Vincere Алексей xaoc Кучеров рассказал о будущем российских игроков организации. Руководитель поделился подробностями во время трансляции на канале Михаила Olsior Зверева на Twitch.

NAVI: «Мы будем работать только с теми, кто выехал из России»
Фото: CyberSportCyberSport

Алексей xaoc Кучеров:

«Мы будем работать только с теми, кто выехал из России, и сразу начали реализовывать этот план. Конечно, есть разные моменты: визовые, где-то кому-то сделать какие-то документы, загранпаспорта — у некоторых даже такого не было. Мы начали реализовывать этот вопрос и потихоньку перевозить свои составы — это Сербия по большей мере, буквально несколько игроков переехали в другие страны. То, что мы не выходили на связь, не означает, что этого не происходит. Мы над этим работали».

28 мая состав Natus Vincere по CS:GO покинул россиянин Кирилл Boombl4 Михайлов. Представители клуба в официальном заявлении отметили, что такое решение связано с «высокими репутационными рисками», а не со спортивными результатами. На момент публикации материала организация не назвала имя нового участника ростера.

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