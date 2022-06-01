NAVI: «Мы будем работать только с теми, кто выехал из России»

«Мы будем работать только с теми, кто выехал из России, и сразу начали реализовывать этот план. Конечно, есть разные моменты: визовые, где-то кому-то сделать какие-то документы, загранпаспорта — у некоторых даже такого не было. Мы начали реализовывать этот вопрос и потихоньку перевозить свои составы — это Сербия по большей мере, буквально несколько игроков переехали в другие страны. То, что мы не выходили на связь, не означает, что этого не происходит. Мы над этим работали».