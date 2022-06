Названы все бесплатные игры PS Plus на июнь

Компания Sony объявила список игр, которые получат бесплатно в июне подписчики PS Plus . Ими станут God of War , а также файтинги Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl, которые ранее слил испанский сайт Areajugones.

Июньские игры станут доступны подписчикам PS Plus 7 июня. До этого дня можно забрать майскую подборку, в которую вошли FIFA 22, Tribes of Midgard и Curse of the Dead Gods.