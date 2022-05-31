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54 минуты назад

Источник: у авторов Fable проблемы с движком, до релиза далеко, но паниковать не стоит

Чемпионат.com

Playground Games уже давно не рассказывала про состояние Fable. Недавно инсайдер и основатель сайта Game On Daily под ником Gaz раскрыл некоторые подробности проекта.

Источник: у авторов Fable проблемы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По его словам, авторам пришлось уменьшить свои амбиции по поводу игры, поскольку у них возникли проблемы с с разработкой тайтла на движке ForzaTech. Несмотря на это, команда всё ещё использует этот движок. Об этом Gaz получил информацию от своего источника.

Также стало известно, что возможные проблемы могли быть с одной из механик геймплея. Авторы якобы не смогли встроить её в движок. Также Gaz отметил, что игра скорее выйдет позже, чем раньше, хотя в целом беспокоиться не о чем.

В данный момент в студии Playground Games открыто более 50 вакансий. Команде наверняка нужны люди для помощи в разработке новой Fable.

Fable выйдет на ПК и Xbox Series, но пока что нет даже примерной даты релиза.

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