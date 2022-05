Во что поиграть в июне: Diablo Immortal, дополнения для Cuphead и Monster Hunter Rise

Как известно, июнь — первый месяц ежегодной игровой засухи, которая предваряет зимний парад крупнобюджетных блокбастеров. 2022 год в этом плане не стал исключением: календарь релизов достаточно плотный, однако состоит он в основном из нишевых проектов и различного инди. В то же время, если вам нравится и то, и другое, то ни о какой засухе даже речи быть не может — найти бы время и деньги на все релизы. Мы собрали самые любопытные.

Silt

Разработчик: Spiral Circus Games

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ПК

Дата релиза: 1 июня

Silt — мрачное черно-белое приключение, где одинокий дайвер совершает путешествие на дно неизвестного океана, где скрыты руины таинственной цивилизации. По пути водолаза ждут головоломки, завораживающие подводные пейзажи и целое море жутких тварей, на фоне которых удильщики и акулы-гоблины выглядят милыми домашними питомцами. Словом, поклонникам творчества студии Playdead (LIMBO, Inside) Silt наверняка понравится.

Card Shark

Разработчик: Nerial

Платформы: ПК, Switch

Дата релиза: 2 июня

Card Shark предлагает игроку примерить на себя роль ассистента графа Сен-Жермена — французского афериста, который зарабатывает на жизнь азартными играми в обществе аристократов XVIII века. Без вашей помощи ему никак не обыграть хитрых соперников, так что в дело пойдут все возможные шулерские трюки: от крапленых карт до подтасовки колоды, козырей в рукавах и спрятанных зеркал, позволяющих заглянуть в руку оппонента. Чтобы пройти путь от провинциальных кабаков до самых престижных салонов Версаля, потребуется ловкость рук, наглость и хорошо подвешенный язык. Если вы любите необычные инди-игры, ни в коем случае не проходите мимо Card Shark — она обещает стать одним из самых неординарных проектов года.

Diablo Immortal

Разработчик: Blizzard Entertainment

Платформы: ПК, Android, iOS

Дата релиза: 2 июня

Совсем скоро из бета-тестирования наконец выйдет Diablo Immortal — бесплатный спин-офф Diablo для мобильных платформ, события которого разворачиваются между второй и третьей частями серии. Впрочем, суть игры осталась все той же: нужно уничтожать полчища демонов, прокачивать персонажа и добывать все более мощную экипировку. Из-за акцента на смартфоны и планшеты Diablo Immortal подразумевает не такой хардкорный геймплей, как другие игры серии, но в целом она почти не отстает от предшественниц в плане качества. Все-таки сообщество рановато поторопилось обвинить Blizzard в наглой попытке заработать на репутации франшизы.

The Quarry

Разработчик: Supermassive Games

Платформы: ПК (Steam-версия недоступна в РФ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата релиза: 10 июня

Студия Supermassive Games отложила свою антологию ужасов The Dark Pictures и вновь вернулась к подростковым хоррорам. The Quarry позиционируется как наследница нашумевшего ужастика Until Dawn — только в этот раз авторы черпали вдохновение в лагерных страшилках и легендарном фильме «Пятница 13-е». Группа вожатых летнего лагеря попала в смертельную западню, и только от решений игрока зависит, кто из них выживет, а кто погибнет — скорее всего, нарочито кровавой, бессмысленно жестокой смертью. Короче говоря, поклонники предыдущих интерактивных фильмов студии уже прекрасно знают, чего можно ожидать. Интересно, как на The Quarry отреагирует новая аудитория.

Redout 2

Разработчик: 34BigThings srl

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Дата релиза: 16 июня

Продолжение высокоскоростных аркадных гонок в духе Wipeout и F-Zero. Первая Redout собрала много положительных отзывов благодаря грамотным оммажам классике жанра, однако значительная часть критиков и игроков посчитала, что геймплей оставлял желать лучшего. Так что для сиквела итальянская студия 34BigThings srl заручилась поддержкой издателя в лице Saber Interactive — есть шанс, что теперь авторы смогли провести основательную работу над ошибками. Все же заезды на антигравитационных болидах сейчас большая редкость.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Разработчик: Omega Force

Платформы: Switch (цифровая версия недоступна в российском e-Shop)

Дата релиза: 24 июня

Под конец месяца тактическая RPG Fire Emblem: Three Houses получит спин-офф в духе Dynasty Warriors — примерно такой же, каким была Hyrule Warriors для The Legend of Zelda. Масштабные сражения от третьего лица, где герои в одиночку раскидывают сотни противников, будут перемежаться мирными эпизодами, где персонажи общаются и строят отношения. Иными словами, Three Hopes намерена сохранить ключевые механики первоисточника, вроде вербовки персонажей из разных факультетов академии, но теперь их разбавит динамичный экшен.

DNF Duel

Разработчик: Arc System Works, NEOPLE INC.

Платформы: ПК, PS4, PS5

Дата релиза: 28 июня

На волне впечатляющего успеха Guilty Gear Strive студия Arc System Works возвращается с новым проектом — DNF Duel. Разработчики уже не впервые переносят японские ролевые игры в формат двухмерных файтингов: ранее студия выпустила неплохие спин-оффы по мотивам Persona 4 и Granblue Fantasy. Теперь пришел черед популярной азиатской ММО Dungeon Fighter Online, чьи персонажи просто созданы для подобного кроссовера. Судя по прошедшим раундам бета-тестирования, DNF Duel будет простым, но довольно глубоким файтингом, который предложит большой простор для тактики и самовыражения. Arc System Works еще ни разу не подводила в плане геймплея — остается надеяться, что и сетевой код не оплошает.

Cuphead — The Delicious Last Course

Разработчик: Studio MDHR

Платформы: ПК (Steam-версия недоступна в РФ), PS4, Xbox One, Switch

Дата релиза: 30 июня

Спустя несколько переносов долгожданное дополнение для Cuphead наконец-то увидит свет — хотя изначально оно должно было выйти еще три года назад. The Delicious Last Course добавит в игру много свежего контента: от нового играбельного персонажа в лице очаровательной мисс Чаши до цепочки уровней, новых боссов, оружия, предметов и других мелочей. Отличный повод еще раз пройти Cuphead, полюбоваться великолепной анимацией и разбить очередной геймпад об стену от сложности.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Разработчик: Capcom

Платформы: ПК (Steam-версия недоступна в РФ), Switch (цифровая версия недоступна в российском e-Shop)

Дата релиза: 30 июня

Расширение Sunbreak для Monster Hunter Rise — это аналог DLC Iceborne для Monster Hunter World: гигантское дополнение, которое привнесет тонны нового контента. Как и догадывались поклонники игры, охотники деревни Камура отправятся на другой континент по просьбе ордена чужеземых рыцарей, чтобы спасти их королевство от жуткой угрозы — дракона-вампира Малзено. Арсенал заменяющих навыков пополнится новыми приемами, коллекция оружия и брони станет еще больше, а бестиарий монстров увеличится за счет новых тварей, вдохновленных чудовищами из классических ужастиков, вроде Дракулы или монстра Франкенштейна.