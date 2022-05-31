В России пересчитали всех геймеров

Примерно три четверти россиян (69%) в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в видеоигры, а регулярно это делают более половины (55%) указанной выборки. Об этом со ссылкой на исследование компании Mediascope сообщило издание «Ведомости».

Самой популярной в России платформой являются мобильники — на них игры регулярно запускают 42% человек указанного возраста. При этом 68% делают это как минимум раз в месяц, а 40% запускают как минимум одну игру на смартфонах раз в день.

Второй самой популярной игровой платформой в РФ является ПК — 33%. Хотя по аудитории компьютеры уступают мобильникам, в плане прибыли эта платформа оказалась эффективнее. В то время как на игры для смартфонов россияне в 2021 году потратили 76,5 млрд руб., на ПК тот же показатель достиг отметки 85,4 млрд.

На долю игровых консолей, по данным «Ведомостей», пришлось только 9% россиян в возрасте от 12 до 64 лет.