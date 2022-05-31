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12 минут назад

Для Genshin Impact вышел патч 2.7 с новыми героями, оружием и крупным событием

Чемпионат.com

После задержки в несколько недель студия miHoYo выпустила долгожданный патч 2.7 для Genshin Impact. В игре появились сразу две героини:

Для Genshin Impact вышло большое обновление
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

* 5-звёздочная лучница Е Лань стихии Гидро.

* 4-звёздочная Куки Синобу стихии Электро, которая умело сражается в ближнем бою.

Игроков ждёт новое оружие (Гаснущие сумерки и Аква симулякрум), крупное событие с путешествием в Разлом, задания Архонтов и легенд. Также авторы поработали над игровым балансом, добавили новые рецепты и достижения.

Обновление 2.7 уже доступно на ПК, мобильных платформах и консолях PlayStation. Апдейт будет в игре примерно шесть недель, а выход патча 2.8 состоится уже 13 июля.

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