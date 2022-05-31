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12 минут назад

The Lord Of The Rings Online прекращает поддержку MacOS

MMO13

Standing Stone Games объявила о полном прекращении поддержки MMORPG The Lord Of The Rings Online на MacOS.

MacOS оставят без популярной игры
Фото: CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Mac OS X installationCC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Mac OS X installation

Сейчас пользователи могут запускать игру на версии операционной системы Catalina и ранее, но уже с 25 августа студия будет концентрироваться только на клиенте для Windows.

При этом ссылки на скачивание останутся на официальном сайте.

Владельцам компьютеров на Mac OS разработчики советуют установить Windows, как вторую операционную систему, через Boot Camp. Правда, данной функции нет на современных «маках» с процессором M1, поэтому на выбор остаются облачные сервисы и эмуляторы.

The Lord Of The Rings Online вышла в 2007 году и до сих пор продолжает получать обновления. Русская версия была закрыта еще в 2008 году, а слухи о перезапуске в России ходят уже давно.

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