MacOS оставят без популярной игры

Standing Stone Games объявила о полном прекращении поддержки MMORPG The Lord Of The Rings Online на MacOS.

Фото: CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Mac OS X installation CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Mac OS X installation

Сейчас пользователи могут запускать игру на версии операционной системы Catalina и ранее, но уже с 25 августа студия будет концентрироваться только на клиенте для Windows.

При этом ссылки на скачивание останутся на официальном сайте.

Владельцам компьютеров на Mac OS разработчики советуют установить Windows, как вторую операционную систему, через Boot Camp. Правда, данной функции нет на современных «маках» с процессором M1, поэтому на выбор остаются облачные сервисы и эмуляторы.