MacOS оставят без популярной игры

Standing Stone Games объявила о полном прекращении поддержки MMORPG The Lord Of The Rings Online на MacOS.
Сейчас пользователи могут запускать игру на версии операционной системы Catalina и ранее, но уже с 25 августа студия будет концентрироваться только на клиенте для Windows.
При этом ссылки на скачивание останутся на официальном сайте.
Владельцам компьютеров на Mac OS разработчики советуют установить Windows, как вторую операционную систему, через Boot Camp. Правда, данной функции нет на современных «маках» с процессором M1, поэтому на выбор остаются облачные сервисы и эмуляторы.
The Lord Of The Rings Online вышла в 2007 году и до сих пор продолжает получать обновления. Русская версия была закрыта еще в 2008 году, а слухи о перезапуске в России ходят уже давно.