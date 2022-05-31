Российская игра про бездорожье продаётся с огромной скидкой

До 3 июня пользователи цифрового магазина Steam могут приобрести игру SnowRunner со скидкой 40%. Это самое большое снижение цены на тайтл с момента его релиза на площадке Valve.

Фото: youtube youtube

Распродажа SnowRunner в Steam:

SnowRunner — ₽719 вместо ₽1 199;

SnowRunner Premium Edition — ₽1 199 вместо ₽1 999;

SnowRunner Season 1: Search & Recover — ₽209 вместо ₽279;

SnowRunner Season 2: Explore & Expand — ₽209 вместо ₽279;

SnowRunner Season 3: Locate & Deliver — ₽209 вместо ₽279;

SnowRunner Season 4: New Frontiers — ₽336 вместо ₽449;

SnowRunner Season 5: Build & Dispatch — ₽237 вместо ₽279;

SnowRunner Season 6: Haul & Hustle — ₽237 вместо ₽279.

Релиз SnowRunner состоялся в апреле 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.