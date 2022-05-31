Российская игра про бездорожье продаётся с огромной скидкой

До 3 июня пользователи цифрового магазина Steam могут приобрести игру SnowRunner со скидкой 40%. Это самое большое снижение цены на тайтл с момента его релиза на площадке Valve.
Распродажа SnowRunner в Steam:
SnowRunner — ₽719 вместо ₽1 199;
SnowRunner Premium Edition — ₽1 199 вместо ₽1 999;
SnowRunner Season 1: Search & Recover — ₽209 вместо ₽279;
SnowRunner Season 2: Explore & Expand — ₽209 вместо ₽279;
SnowRunner Season 3: Locate & Deliver — ₽209 вместо ₽279;
SnowRunner Season 4: New Frontiers — ₽336 вместо ₽449;
SnowRunner Season 5: Build & Dispatch — ₽237 вместо ₽279;
SnowRunner Season 6: Haul & Hustle — ₽237 вместо ₽279.
Релиз SnowRunner состоялся в апреле 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Тайтл получил высокие оценки от журналистов — средний балл на Metacritic составил 80 из 100. Подробнее ознакомиться с игрой можно в обзоре от Cybersport.ru.