Аддон про Россию для Euro Truck Simulator 2 все еще может выйти

Создатели Euro Truck Simulator 2 подробнее рассказали о судьбе дополнения «Сердце России», которое отложили за несколько недель до выхода. По словам разработчиков, выход аддона всё ещё возможен.
Авторы сообщили, что к концу февраля оставалось 6–8 недель до завершения разработки «Сердца России». Создатели были довольны результатом, но из-за сложившейся геополитической ситуации они столкнулись с неопределённостью.
Разработчики Euro Truck Simulator 2 отметили, что стараются быть аполитичными, но в итоге решили воздержаться от релиза дополнения. Авторы надеются выпустить аддон позже, а об полной отмене речи пока не идёт.
Euro Truck Simulator 2 доступна на ПК. В 2024 году разработчики планируют выпустить ещё одно дополнение.