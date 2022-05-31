В Сеть утекли детали первого сезона Battlefield 2042

Датамайнер под ником Temporyal поделился деталями первого сезона поддержки Battlefield 2042. По его словам, он получит название Zero Hour и будет содержать сразу несколько важных нововведений.
* Карта Exposure, расположенная в Канаде. С запуском первого сезона игроки смогут создавать плейлисты из карт — прямо как в прошлых частях серии.
* Польский специалист по имени Эвелина Лис. Она сможет стрелять управляемыми ракетами, а её вспомогательное умение пока неизвестно.
* Два вертолёта: российский KA-99 «Ганнибал» и американский RAH-68 Shoshone. Они смогут вместить двоих игроков: пилота и стрелка.
* Полноценный боевой пропуск с внутриигровыми наградами.
Что касается нового оружия, то здесь датамайнер не может дать никаких гарантий. Он опубликовал ещё одно изображение с потенциальным вооружением, однако подчеркнул, что прямой связи с первым сезоном здесь нет.
Первый сезон поддержки Battlefield 2042 стартует этим летом. Ранее авторы поделились информацией о множестве изменений, которые ожидают игроков.