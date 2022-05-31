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1 час назад

Свежее обновление Gran Turismo&nbsp;7 повышает цены на автомобили

Игромания.руиещё 1

Свежее обновление Gran Turismo 7, вышедшее на прошлой неделе, поднимает цены на некоторые автомобили.

В Gran Turismo 7 опять подорожали машины
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Один из датамайнеров представил список изменений, из которого становится ясно, что 27 машин уже подорожали или ещё подорожают, у 21 останется прежняя цена, а две, наоборот, подешевеют.

В частности, повышение цен коснулось автомобилей из списка страховой компании Hagerty — разработчики предупреждали ещё в марте, что применят на них специальный инструмент оценки, зависящий от реальной жизни. Так, к примеру, Ferrari F40 подорожала с 1,35 млн кредитов до 2,6 млн кредитов. Следующий пересмотр цен, судя по всему, запланирован на август 2022 года.

Напомним, Gran Turismo 7 вышла в начале марта на PS4 и PS5 — но не в России. После релиза игру ждало немало проблем.

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