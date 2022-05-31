В Gran Turismo 7 опять подорожали машины

Свежее обновление Gran Turismo 7, вышедшее на прошлой неделе, поднимает цены на некоторые автомобили.
Один из датамайнеров представил список изменений, из которого становится ясно, что 27 машин уже подорожали или ещё подорожают, у 21 останется прежняя цена, а две, наоборот, подешевеют.
В частности, повышение цен коснулось автомобилей из списка страховой компании Hagerty — разработчики предупреждали ещё в марте, что применят на них специальный инструмент оценки, зависящий от реальной жизни. Так, к примеру, Ferrari F40 подорожала с 1,35 млн кредитов до 2,6 млн кредитов. Следующий пересмотр цен, судя по всему, запланирован на август 2022 года.
Напомним, Gran Turismo 7 вышла в начале марта на PS4 и PS5 — но не в России. После релиза игру ждало немало проблем.