В Gran Turismo 7 опять подорожали машины

Свежее обновление Gran Turismo 7, вышедшее на прошлой неделе, поднимает цены на некоторые автомобили.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Один из датамайнеров представил список изменений, из которого становится ясно, что 27 машин уже подорожали или ещё подорожают, у 21 останется прежняя цена, а две, наоборот, подешевеют.

В частности, повышение цен коснулось автомобилей из списка страховой компании Hagerty — разработчики предупреждали ещё в марте, что применят на них специальный инструмент оценки, зависящий от реальной жизни. Так, к примеру, Ferrari F40 подорожала с 1,35 млн кредитов до 2,6 млн кредитов. Следующий пересмотр цен, судя по всему, запланирован на август 2022 года.